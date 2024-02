Sitav Lyons, il ritorno al successo nel giorno più importante. Vicenza ko

Vittoria fondamentale per la Sitav Lyons a Vicenza con il punteggio di 36-16. La 13esima giornata del campionato di Serie A Elite proponeva lo scontro salvezza sul campo dei veneti, mai vittoriosi finora in stagione. Successo per nulla agevole quello conquistato dai ragazzi di Urdaneta che, dopo un ottimo inizio (meta di Paz dopo pochi minuti) hanno subito il ritorno dei padroni di casa. Mercerat ha inanellato una serie di piazzati ai quali ha replicato Minervino con una meta: all’intervallo, Lyons sotto 16-14.

Nella ripresa è esplosa la forza superiore piacentina che ha fatto valere maggior peso in mischia ordinata. In meta capitan Bruno con trasformazione di Chico, nel finale ancora Paz e lo stesso Bruno per la doppietta personale e un successo vitale che vale il sorpasso ai danni di Mogliano che oggi ha osservato il turno di riposo.

Ad oggi, Vicenza e Mogliano retrocederebbero, i Lyons sarebbero in salvo. Ritorno in campo domenica 3 marzo quando al Beltrametti saranno di scena le Fiamme Oro.

VICENZA RUGBY-SITAV LYONS 16-36