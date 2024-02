Trittico da brividi per il Piace: oggi arriva Club Milano, poi Arconatese e Palazzolo

Sta per aprirsi una settimana cruciale per il Piacenza, che torna finalmente in campo dopo due settimane fermo ai box. Il match casalingo di oggi pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 14.30, sarà l’antipasto di un cammino che vedrà i biancorossi impegnati poi mercoledì prossimo nel big match in casa dell’Arconatese e infine domenica 3 marzo con un’altra trasferta da brividi nella tana del Palazzolo.

Le ultime sulla formazioni di Rosini – Il trend negativo di due sconfitte consecutive andrà però invertito già oggi contro il Club Milano, formazione che in questo campionato ha già battuto i biancorossi all’andata e ha regolato Palazzolo e Caldiero. La sosta ha fatto bene al gruppo di mister Rossini che recupera alcuni giocatori, anche il lungodegente Bachini che partirà dalla panchina. Davanti a Moro ci saranno Iob, Silva, Somma e Artioli, a centrocampo regolarmente in campo Bassanini con Corradi, Andreoli e Kernezo, in attacco mancherà lo squalificato D’Agostino sostituito da Marquez che farà coppia con Recino.