Vittoria corsara del Piace che stende 1-2 l’Arconatese: ora la vetta dista solo due punti

Colpaccio esterno per il Piacenza Calcio, che con la vittoria per 2-1 di questo pomeriggio (mercoledì 28 febbraio) ai danni dell’Arconatese aggancia in classifica proprio i lombardi, portandosi a -2 dalla vetta occupata dal Caldiero Terme.

A decidere la sfida, recupero della 27esima giornata del girone B di Serie D, le reti – entrambe nel primo tempo – di D’Agostino e Recino, prima del forcing dei padroni di casa nella seconda frazione: nonostante però il gran gol di Pastore al 21′ della ripresa, i biancorossi sono stati bravi a stringere i denti, blindando un successo fondamentale.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO – Si chiude con i biancorossi in vantaggio di due reti il primo tempo tra Arconatese e Piacenza Calcio. La squadra di Rossini passa subito in vantaggio con D’Agostino, ben servito da una grande imbucata di Recino. Un minuto dopo è lo stesso Recino a sfiorare il raddoppio su pregevole assist di Ndoye, con Giroletti che si supera deviando il pallone.

L’Arconatese mette fuori la testa al 16′, sfiorando il pari il contropiede: Menegazzo, servito in mezzo e tutto solo in area, tenta di deviare in rete ma il suo piazzato si spegne a lato della porta biancorossa.

Ma al 25′ ecco che il Piace torna a premere forte: sinistro al volo di Corradi su assist di Recino, pallone che si spegne di un niente a lato del secondo palo. Al 27′ altra grande occasione per il Piace: il mancino di D’Agostino, sugli sviluppi di un contropiede, trovano i guantoni di Giroletti.

Al 34′ clamorosa occasione sciupata per il Piace: D’Agostino pennella un cross al bacio per l’inserimento sul secondo palo di Andreoli, il quale però – di testa – la mette inspiegabilmente fuori.

Ma al 43′ arriva finalmente il raddoppio: Recino viene abbattuto in piena area da Del Carro, l’arbitro non ha dubbi nell’indicare il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso Recino, che spiazza completamente Giroletti siglando lo 0-2.

Al 44′ super parata di Moro che allontana un pallone destinato in rete.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO – Non sono trascorsi nemmeno due minuti dal rientro in campo ed ecco che il Piace va ad un soffio dallo 0-3: bella imbucata di Corradi per Ndoye, ma conclusione troppo debole che si spegne a lato del secondo palo.

Al 47′ cross dalla sinistra di Menegazzo per Ferrandino, in agguato a centro area: la grande uscita di Moro sventa il pericolo.

L’Arconatese cresce con il passare dei minuti e al 66′ riapre il discorso con il gran destro di Pastore che lascia partire – dal limite destro – una conclusione imprendibile per Moro.

Al 74′ super conclusione di Ferrandino dalla distanza su calcio di punizione, Moro prende l’ascensore ed evita un gran gol.

All’85’ bella imbucata per Ferrandino, che da pochi passi mette fuori.

86′ Corradi sfiora l’incrocio dei pali con una bella conclusione dalla distanza che fa respirare il Piace.

ARCONATESE-PIACENZA CALCIO 1-2

Arconatese (3-4-2-1): Giroletti; Sorgente, Del Carro, Mauthe; Ientile (25’ s.t. Berra), Lleshaj, Cavagna, Menegazzo; Ferrandino, Pastore; Quaggio. All. Livieri. (Lionetti, Baldi, Fall, Tucci, Basani, Medici, Luoni, Longo).

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano (13’ s.t. Berton), Silva, Somma, Iob; Andreoli (28’ s.t. Gerbaudo), Bachini (20’ s.t. Kernezo), Corradi, Ndoye; D’Agostino (40’ s.t. Artioli), Recino (24’ s.t. Marquez). All. Rossini. (Maianti, Del Dotto, Russo, Gandolfi).

Arbitro: Di Mario di Ciampino

Marcatori: 11’ p.t. D’Agostino (P), 43’ p.t. rig. Recino (P); 21’ s.t. Pastore (A).

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti Quaggio, Del Carro, Mauthe, Napoletano, Recino, Marquez. Tiri in porta: 4-5. Tiri fuori: 3-7. Angoli: 10-4. Recupero: 2’-5’.