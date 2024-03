Piace in campo per abbattere il muro del Palazzolo e sentire aria di vetta

Terza partita in sette giorni, secondo (di almeno quattro) scontri diretti da giocare fuori casa. Oggi a Palazzolo (ore 14,30), il Piacenza deve continuare a forgiare il proprio destino lontano dal Garilli. Si intravede la chiusura della settimana infinita, quella più impegnativa dopo la lunga sosta, ma per mettere il percorso in discesa, gli uomini di Rossini dovranno uscire con dei punti in tasca da quella che si preannuncia come una vera e propria battaglia. Vedremo se il calmarsi delle piogge darà respiro al terreno di gioco in terra bresciana, ma di certo il contesto sarà decisamente diverso rispetto a quello del campo in sintetico di Caronno contro l’Arconatese.

Oltre alla difesa, con Silva e Somma pilastri centrali e Napoletano e Iob frecce laterali, dovrebbe essere confermata anche la coppia d’attacco formata da D’Agostino e Recino. Sarà compito loro abbattere il muro del Palazzolo, forte della miglior difesa del campionato che ha concesso solamente 20 reti in 28 gare.

Probabili formazioni

PALAZZOLO (3-5-2): Mangiapoco; Oliveri, Bini, Montesano; Gualandris, Pedone, D’Iglio, Cuel, Boschetti; Arras, De Angelis. Allenatore: Didu. A disposizione: Valtellini, Bane, Orlandi, Agostini, Ciccone, DI Masi, Muhis, Paderno, Tremolada.

PIACENZA (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Somma, Iob; Kernezo, Artioli, Bachini, Ndoye; D’Agostino, Recino. Allenatore: Rossini. A disposizione: Maianti, Del Dotto, Berton, Andreoli, Gerbaudo, Corradi, Russo, Zini, Marquez.

Arbitro: Toro di Catania

Stadio: Comunale di Palazzolo sull’Oglio