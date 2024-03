Piace, contro il Caldiero Terme inizia la volata verso il sogno Serie C

Per il Piacenza Calcio, la partita da non sbagliare per indirizzare il percorso verso la Serie C. Per un osservatore neutrale, la sfida di giovedì 28 marzo (14.30) in casa del Caldiero Terme, sarà invece il vero bivio per definire gli equilibri di alta classifica del girone B di Serie D.

LA VOLATA FINALE DEi biancorossi

Tre gli scenari possibili dei quali sono ben consapevoli anche i biancorossi di mister Stefano Rossini: una vittoria di Silva e compagni taglierebbe sicuramente fuori i veronesi dalla corsa per il primo posto, sbarrando la strada ad un’altra pretendente (come era accaduto con la vittoria- sorpasso in casa dell’Arconatese), che in questo caso si ritroverebbe a -7 dalla vetta; un pareggio terrebbe immutate le distanze e lascerebbe il destino nelle mani del Piace, a cinque giornate dalla fine. Non male.

L’AVVERSARIO DEL PIACEnza

Dall’altra parte, pur senza lo squalificato Rossi, la terza difesa del girone (26 gol subiti contro i 31 del Piace) è pronta alla battaglia. L’attacco sembra altrettanto pericoloso, da capitan Zerbato all’esperto Arma, fino alle sorprese Bithiene e Fasan. Tante soluzioni per una partita che può valere il salto di categoria. I tifosi piacentini lo sanno e sono pronti ad un altro viaggio intriso di fede e amore, anche nel primo pomeriggio del giovedì di Pasqua.