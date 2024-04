Stangata sul Piacenza: tre giornate a Marquez, una a Somma e 800 euro di multa

Non è costata cara solo in termini di risultato la trasferta del Piacenza sul campo del Caldiero, finita con la sconfitta per 2-1 dei biancorossi, comunque in vetta alla classifica del girone B di Serie D.

Facundo Marquez, espulso nei concitati minuti finali, è stato squalificato per tre giornate “per avere colpito un calciatore avversario, a gioco fermo, con una testata sul petto”.

Una giornata, invece, per Michele Somma, che aveva ricevuto il rosso diretto a inizio del secondo tempo per aver fermato un avversario lanciato a rete. Dalla conseguente punizione era arrivato, peraltro, il gol decisivo.

Infine, 800 euro di multa per quanto accaduto alla rete del pareggio di casa, quando alcuni tifosi del Piace, rispondendo alla provocazione dell’autore del gol Zerbato, invasero il campo. La motivazione del giudice sportivo è chiara: “Per avere un proprio sostenitore forzato un cancello e fatto indebito accesso al recinto di gioco, nel tentativo di venire a contatto con un calciatore avversario non riuscendoci grazie all’intervento dei tesserati sodalizi. Tale condotta rendeva necessario l’intervento delle forze dell’ordine e determinava l’interruzione della gara per circa due minuti”.

Domenica Piacenza (63 punti) impegnato sul difficile campo di Brusaporto, mentre domani si gioca l’atteso recupero tra Varesina e Pro Palazzolo, appaiate a 60 punti.