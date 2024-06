Anche a New York si tifa Piacenza: “Grazie a YouTube non perdiamo una partita”

Anche a Villa Mosconi, ristorante italiano nel Greenwich Village di New York, sorge una appassionata comunitĂ piacentina. Si tratta della SocietĂ Val Trebbia e Val Nure, composta da immigrati dalla nostra cittĂ che si sono stabiliti nella Grande Mela.

Per loro, la passione per il Piacenza Calcio non è mai tramontata: ogni domenica mattina, il presidente del club Diego Segalini e i suoi soci osservano all’opera i biancorossi, grazie alle dirette delle partite su Youtube.

I contatti con il presidente Marco Polenghi (a cui è stato regalato il gagliardetto ufficiale del club) sono così stretti che, in caso di permanenza in Serie C, alcuni imprenditori/tifosi statunitensi sarebbero stati pronti ad entrare come soci di minoranza nella società di via Gorra, con una quota del 10% circa.

L’articolo di Paolo Borella su LibertĂ