Gropparello, oggi comunità in festa per ricordare col sorriso Chicco Maggi

Gropparello in festa dal mattino alla notte per ricordare con il sorriso Federico Maggi e promuovere l’intero territorio attraverso l’aggregazione e lo sport. Quella di oggi sarà di certo una lunga giornata per i volontari della Promis Gruparel e della Polisportiva gialloverde. Le due associazioni sono infatti impegnate nell’atto conclusivo del Memorial Chicco Maggi, evento giunto alla seconda edizione ideato per ricordare un pilastro del volontario locale scomparso prematuramente a causa di un grave male.

Già dalla mattina di oggi, domenica 16 giugno, sono attivi gli stand gastronomici al campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello. La prima iniziativa in programma riguarda il torneo di beach volley organizzato in sinergia con la vicina piscina “La Castellana” che vedrà 16 formazioni contendersi la vittoria fino al tramonto. A pranzo sarà possibile pranzare all’ombra della tensostruttura e dal pomeriggio il campo sportivo sarà a disposizione di grandi e piccoli.

Beach volley, calcio e musica

Dalle 17.00 via all’open day organizzato dalla Polisportiva Gropparello che culminerà con una bella partita di calcio tra genitori e figli. Il programma è fitto di appuntamenti e finito l’open day si disputerà un match di calcio giovanile Under 15. L’atto conclusivo del Memorial sarà anche l’occasione per annunciare il nuovo assetto societario della Polisportiva che da qualche giorno ha come nuovo presidente Sandro Pezzani. Terminata la presentazione spazio al calcio femminile e alla tradizionale partita che vede scendere in campo gli amici di una vita di Chicco Maggi.

donazioni per Lilt Piacenza e la ricerca contro il cancro

A fare da cornice all’evento le griglie fumanti, la musica e la voglia di un’intera comunità di celebrare la figura di Maggi. Alle 22.00 si disputerà la finalissima del Torneo dei Comuni tra la squadra padrone di casa e la favorita Piacenza centro. Chi vincerà sicuramente sarà però la solidarietà: per tutta la giornata infatti resta aperta l’asta delle magliette a favore di Lilt Piacenza per la ricerca contro il cancro. “Doneremo il ricavato delle iscrizioni e dell’asta alla Lilt – conferma il presidente di Promis Gruparel Marco Maggi -. Ci teniamo tanto ad offrire il nostro piccolo contributo attraverso un evento dedicato a chi purtroppo ci ha lasciati troppo presto. È un modo per tenerlo qui con noi e continuare a parlare di vita”.