Il Piace chiude il ritiro a Darfo con la prima amichevole vinta per 2-0

Esordio con vittoria per il nuovo Piacenza, che nell’amichevole che ha chiuso il ritiro di Darfo Boario ha superato per 2-0 una rappresentativa di dilettanti della Val Camonica. Decisiva la rete di capitan Silva a inizio primo tempo, sul corner battuto dal nuovo acquisto Grieco, e il rigore trasformato da Mauri nel finale.

Ottimi anche gli esordi di Bitihene e Doria nella ripresa, alla prima in biancorosso come Mauri, Argint, Grieco e i portieri Franzini e Di Giorgio.

Rossini ha riproposto il 4-4-2 della scorsa stagione, ma oltre alle gambe pesanti per una settimana di doppie sedute di allenamento, in campo un Piacenza molto sperimentale, in cui hanno trovato spazio i giovanissimi Velardi, Dalcerri, Del Miglio, Mantegazza e Lucino.

Dopo il ritorno in città, prossimo test giovedì 8 agosto alle 18 contro il Fanfulla a Lodi.

FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI