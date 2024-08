Calcio d’agosto, buona anche la seconda per il Piace e esordio di Iocolano

Secondo test estivo e seconda vittoria per il Piacenza, che a Lodi ha superato per 3-1 il Fanfulla, altra realtà di Serie D che fra l’altro ritroverà nel primo turno di Coppa il primo settembre.

Ad aprire i conti, una bella semirovesciata di Doria alla mezz’ora, mentre nella ripresa è arrivata la reazione biancorossa al pareggio locale con Bianchi: prima la punizione dal limite di un Corradi già in palla, poi la terza rete con Manicone, bravo a sfruttare un assist di Russo dalla sinistra. Esordio anche per il nuovo acquisto Iocolano, in campo per circa 20 minuti.

Prossime amichevoli in programma domenica 11 agosto al Bertocchi contro il Codogno alle ore 18 e poi mercoledì 14 agosto alle ore 18 in casa della Pro Vercelli allo stadio “Silvio Piola”.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI