Piace da rimonta in amichevole, Iocolano ispira e Recino colpisce

Pieno di spettatori per l’amichevole di Travo tra Piacenza e Città di Varese. I gol vengono solo nel primo tempo, che il Varese gioca meglio, con più possesso di palla e un pizzico di brio in più. I guai vengono soprattutto dalla fascia sinistra biancorossa, dove non a caso Ferrieri ispira il rapido vantaggio di Molinari, che sbuca di testa sul palo lontano. Ci risiamo: il Piace non ha perso il vizio di farsi sorprendere sui palloni alti nella sua area. Ma ci pensa lui, il solito Recino (che cerca assistenza soprattutto in Iocolano, trovandola saltuariamente ma decisivamente) a trovare il pari.

L’azione è una prospettiva pura di intenzioni nobili: si sviluppa sull’asse Grieco-Iocolano, che inventa uno di quegli assist che gli chiediamo in quantità massiccia. Gli esterni: Mauri si fa vedere più di una volta, come quando al 22’ chiama il portiere a un grande intervento. Poca roba arriva invece da sinistra dove agisce Doria. Poco dopo Rossini (che deve già rinunciare a Corradi, Manicone, Andreoli e Bassanini, ormai a un passo dal Pisa che lo girerà a Sestri Levante) perde anche Russo: distorsione alla caviglia destra, esami clinici in vista, ma il gonfiore sembrava scemare in fretta.

Barzotti s’infila nel secondo blackout difensivo di giornata: tocco sotto e raddoppio fatto. Il pari è ancora ispirato da Iocolano: respinta del portiere su suo cross, riprende al limite Bachini che tiene la palla bassa e trova il 2-2.

Meglio il Piace nel secondo tempo, anche se non riesce a concretizzare una buona manciata di occasioni. Conferma della personalità e della qualità tattica di Grieco, Bithiene prova qualche guizzo, Recino prende applausi per una sforbiciata che manda il pallone appena sopra la traversa. Prima della fine, l’arbitro Manassero estrae anche un cartellino rosso all’indirizzo Azizi dopo un intervento falloso su Mauri: vera rarità in un’amichevole. Sabato alle 18 altra amichevole con il Meda al campo Bertocchi

Tabellino

PIACENZA: Di Giorgio (Franzini), Napoletano (Argint), Del Dotto (Solerio), Somma (Silva), Iob (Ruiz), Mauri, Russo (Bachini), Grieco, Doria, Iocolano (Bithiene), Recino. All. Rossini.

CITTÀ DI VARESE: Ferrari, Ferrieri, Ropolo, Daqouene, Mikhaylovskiy, Molinari, Giorgi, Valagussa, Banfi, D’Iglio, Barzotti. Entrati: Mandracchia, Priola, Azizi, Vitofrancesco, Malinverno, Maccioni, Stampi. All. Floris.

RETI: 4’ pt Molinari (V), 6’ pt Recino (P), 33’ pt Barzotti (V), 36’ pt Bachini (P).

ARBITRO: Manassero di Piacenza.