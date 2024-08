Il 29 agosto taglio del nastro per il nuovo stadio Bertocchi: il 31 la Festa dello sport

Ci siamo: il Piacenza Calcio fa sapere che giovedì prossimo, 29 agosto, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’impianto sportivo Bertocchi, recentemente ristrutturato grazie alla collaborazione con il Comune di Piacenza. Si inizia alle 18.00 con il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni locali e, a seguire, scenderanno in campo i ragazzi dello Special Dream Team per una partita. L’evento di inaugurazione proseguirà la mattina di sabato 31 agosto con la “Festa dello Sport” in occasione della quale saranno allestiti stand di diversi sport per permettere ai bambini e ai ragazzi di cimentarsi nelle varie discipline.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Progetto Vita, ci sarà una dimostrazione relativa all’utilizzo dei Dae (defibrillatori semiautomatici esterni) nell’ottica di una sempre maggiore sensibilizzazione sul tema della prevenzione cardiovascolare.

Nel corso della mattinata sarà inoltre possibile sottoscrivere gli abbonamenti del Piacenza Calcio, per la stagione sportiva 2024/25 con prezzi scontati.