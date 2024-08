Il Piace chiude le amichevoli con il 3-1 sul Meda e saluta Bassanini: “Ora il sostituto”

Il Piacenza Calcio chiude le amichevoli estive restando imbattuto: vittoria 3-1 sul Meda nel sesto test del Bertocchi che si è svolto sabato 24 agosto.

corradi giÀ in formato campionato

Due le reti che hanno aperto la strada in un primo tempo controllato e in cui il punteggio poteva essere più rotondo: in gol Corradi con una splendida punizione dal limite e poi Bitihene, bravo a infilare il portiere con il sinistro sull’assist dello stesso Corradi. Nella ripresa, dopo il 2-1 ospite con Calmi, giochi chiusi da bomber Recino appena subentrato dalla panchina.

bassanini saluta

Fra una settimana, domenica 1 settembre, prima sfida ufficiale in Coppa Italia di Serie D in casa del Fanfulla. Saranno giorni importanti anche sul lato mercato, dopo l’addio di Riccardo Bassanini in direzione Pisa, commentato così da mister Stefano Rossini a fine partita: “Sono contento per lui, era il percorso che doveva fare. Anche se dispiace perché perdo un giocatore molto applicato e che era importante per la nostra squadra. Ora dovremo sostituirlo, cercando almeno un esterno”.

