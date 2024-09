Piace, esordio in Coppa con il Fanfulla: possibili cambi in porta e negli Under

Un antipasto di campionato da non sottovalutare per niente. Il Piacenza si appresta alla prima gara ufficiale della stagione, questo pomeriggio – domenica 1° settembre – alle 17.00 allo stadio Dossenina di Lodi per il primo turno di Coppa Italia di Serie D.

Dopo un’estate da imbattuti nelle amichevoli, mister Rossini si aspetta risposte importanti da un test più impegnativo, ma allo stesso tempo sarà l’occasione per cambiare qualche titolare, in attesa dell’esordio dell’8 settembre in campionato in casa del Cittadella Vis Modena.

In porta, potrebbe avere una chance uno fra Di Giorgio e Morosoli, con il titolare Franzini a riposo. Per quanto riguarda gli Under, la sfida di Lodi potrebbe diventare un’occasione per testare classe 2006 come Argint e Napoletano. Staffette pronte anche a centrocampo e in attacco, dove è bene coinvolgere tanti protagonisti.

Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Santarpia dovrebbe essere a disposizione del gruppo, mentre Sartore, appena arrivato, avrà bisogno di qualche giorno in più per entrare nelle dinamiche biancorosse.