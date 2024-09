Rugby, debutto in Coppa Italia per i Lyons: bianconeri in campo contro Verona

L’avventura in Coppa Italia della Sitav Rugby Lyons parte da Verona, con l’interessante sfida in programma oggi, sabato 21 settembre alle 15.30, in casa della formazione scaligera. Una partita subito emozionante per i bianconeri, con la posta in palio massima: chi vince entra nel tabellone principale della Coppa Italia, che si svilupperà su due gironi da cinque squadre.

Aria frizzante in casa Lyons, con l’emozione del primo giorno e la sicurezza dei favoriti. Il Verona Rugby è una delle squadre più forti del campionato cadetto di Serie A, con tanti giovani interessanti cresciuti nell’Academy del club, una delle migliori d’Italia. I Leoni devono far valere il divario di categoria, senza però dimenticare di provare soluzioni nuove in vista della stagione. Sarà partita vera, e un viatico importante per il futuro dei Leoni, che vogliono dimostrare il proprio valore e testare lo stato di forma.

La sfida è stata presentata da coach Bernardo Urdaneta: “Arriviamo alla prima partita stagionale con una sola amichevole nelle gambe, ma con confidenza e mentalità giuste, costruite dal lavoro svolto in preparazione e nelle ultime settimane. Prepariamo questa sfida dalla scorsa settimana, grazie anche al lavoro congiunto svolto con la squadra Cadetta, che ci ha permesso di provare la formazione titolare. Siamo sereni, pronti ad affrontare questa sfida come il primo passo di una stagione vincente. Ho detto dal primo giorno che la Coppa Italia deve essere un nostro obiettivo, per cui non faremo calcoli e giocheremo al meglio delle nostre possibilità con una formazione forte”.

A livello di scelte, il regolamento della Coppa Italia impone un limite di due giocatori stranieri, adeguandosi così al regolamento della Serie A, categoria inferiore di cui sono ammesse le squadre. Sarà l’occasione di vedere all’opera i nuovi acquisti della campagna estiva condotta dalla società bianconera, con sei nuovi arrivati che partiranno dal primo minuto e altri quattro in panchina. Spazio anche per gli esordi ufficiali dei due giovani piacentini Nikola Nakov e Sebastiano Bolzoni, che partiranno rispettivamente come titolare all’ala e come tallonatore in panchina.

Sarà infine una giornata da ricordare per Nourou Bance, che a Verona taglierà il traguardo delle 250 presenze in maglia Lyons. Un’avventura iniziata 15 anni fa e che lo ha portato ad entrare nella Top10 dei giocatori con più presenze nella storia bianconera.

Sitav Rugby Lyons: Via G, Nakov, De Klerk, Rodina, Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà; Portillo, Bance, Cissè; Bur, Ruiz; Torres, Minervino, Acosta

A disposizione: Bolzoni, Libero, Carones, Cemicetti, Moretto, Perazzoli, Gaetano, Pasini

Non disponibili: Via A, Bellucci, Maggiore, Cocchiaro, Salvetti