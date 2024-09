Finisce tra i fischi la gara interna del Piacenza contro il Lentigione. Prestazione opaca dei biancorossi, che giocano bene sono una volta andati sotto nel primo tempo, ma sono poi protagonisti di una ripresa senza idee né energie.

Ora i punti in classifica sono 7 dopo quattro giornate, a cinque lunghezze dalla sorprendente capolista Tau Altopascio. Domenica prossima trasferta sul campo del Progresso, ultimo della classe a zero punti. L’occasione per ripartire, ma la settimana si preannuncia lunga per mister Stefano Rossini e i suoi giocatori.

LA CRONACA DI PIACENZA-LENTIGIONE

Il Lentigione parte senza timori reverenziali e, dopo un paio di sgroppate pericolose dell’ex biancorosso Babbi, all’11’ passa in vantaggio: su una rimessa laterale, dormita collettiva in area, con Grieco che mette dentro con un tiro sporco.

Il Piace subisce il contraccolpo e non riesce a macinare gioco, tanto che dalla tribuna del Garilli si alza anche qualche fischio. A cavallo della mezz’ora i biancorossi si svegliano: prima Iob dal limite trova la risposta di Gasperini, poi Recino anticipa tutti sul cross basso dalla sinistra di Mauri, ma trova ancora il portiere ospite. Il gol è nell’aria e arriva con una spettacolare rovesciata di Mauri, che risolve una mischia su corner.

Il Piacenza tiene in mano le redini del gioco fino all’intervallo, ma l’unica emozione è un tiro di capitan Silva che esce di un metro. I biancorossi iniziano sotto ritmo la ripresa e la prima occasione è degli ospiti, con Martini che gira di sinistro da favorevole posizione, ma la palla è alta. Il Piace non riesce proprio a fare gioco e si affida a qualche ripartenza, in particolare di Sartore, ma la retroguardia del Lentigione è sempre attenta.

Al 68’ Masetti si incunea pericolosamente in area biancorossa, ma il suo destro è debole e Franzini blocca. All’80’ bel destro dai 25 metri di Pastore, palla a lato non di molto. All’86’ un tiro-cross di Doria finisce tra le braccia del portiere ospite.

IL TABELLINO DI PIACENZA-LENTIGIONE

PIACENZA (4-2-31): Franzini; Argint, Silva,Somma, Iob; Corradi (dal 14’ st Doria), Bachini; Sartore (dal 25’ st Bitihene), Santarpia, Mauri; Recino (dal 32’ st Manicone). (Di Giorgio, Solerio, Del Dotto, Delmiglio, Napoletano, Ruiz). All. Rossini.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Martini (dal 37’ st Cortesi), Nava, Gobbo; Lombardi, Battistello (dal 30’ st Nappo), Sabba, Masetti; Grieco (dal 45’ st Manzotti), Bocchialini (dal 14’ st Pastore); Babbi (dal 38’ st Alessandrini). (Delti, Capiluppi, Nanni, Manco). All. Cassani.

ARBITRO Amadei di Terni.

RETI 12’ pt Grieco (L); 31’ pt Mauri (P)