Mauri e De Simone ospiti stasera a Zona Calcio, Curioni e Rosa a Grazie Presidente

Il fine settimana ha regalato poche gioie alle squadre piacentine di Serie D, con il Piacenza fermato sull’1-1 in casa dal Lentigione e il Fiorenzuola sconfitto di misura a San Marino. Un turno che sarà analizzato questa sera a partire dalle 20.30 a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati.

In particolare, in primo piano la situazione dei biancorossi, il cui inizio stentato non lo ha solo portati già a cinque lunghezze dalla vetta, ma ha scatenato una prima contestazione dei tifosi.

Ospiti in studio, l’attaccante del Piacenza Mattia Mauri e il difensore del Fiorenzuola Gabriele De Simone.

Nella seconda parte, spazio ai dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Al termine, la rubrica Grazie Presidente ospiterà Franco Curioni e Alfonso Rosa, imprenditori, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Assigeco Basket Piacenza.

