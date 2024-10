Il Piacenza non riesce proprio a sbocciare. Anche sul campo del Progresso ultima della classe e ancora a quota zero i ragazzi di mister Rossini non mettono in campo una prova convincente. E così quella che avrebbe dovuto essere la gara del rilancio, si chiude con un triste 0-0 e i tifosi che fischiano.

Otto punti in cinque partite è un bottino magrissimo (visto anche il basso livello delle avversarie affrontate fino ad ora) e la vetta, occupata dal sorprendente Tau Altopascio ancora a punteggio pieno, dista 7 lunghezze. Con la società che mai come in queste ore si sta interrogando sulla posizione dell’allenatore: non è più certo che possa sede lui sulla panchina biancorossa domenica prossima contro il Prato.

Eppure un segnale forte era arrivato proprio dal mister: fuori Somma, Recino e Santarpia dal primo minuto, dentro Solerio, Bithiene (sostituito quasi subito da Doria per infortunio) e Manicone.

Il Piacenza controlla il gioco, ma in maniera lenta e prevedibile, quindi sterile: ci provano Manicone e Corradi, ma il brivido maggiore lo corre Franzini, chiamato all’intervento su un pregevole schema su punizione dei padroni di casa in due occasioni.

Nella ripresa il Piace spinge un po’ di più, ma si espone anche alle ripartenze pericolose dei locali, i quali però non riescono mai a finalizzare.

Nel finale, la grande occasione capita a Recino: tocco sotto su servizio di Manicone, palla a lato.

All’ultimo respiro, Franzini evita la beffa su potente punizione di Selleri.

IL TABELLINO

PROGRESSO (4-5-1): Cheli; Cavazza, Cestaro, Mele, Ferraresi; Florentine, Sansò, Selleri, Matta, Ghebreselassie (dal 39’ st Gian); Iacovoni (dal 27’ st Ben Saed). (Roccia, Baccolini, Dandini, Bellisi, Corzani, Pizzirani, Castagnini). All. Marchini.

PIACENZA (4-2-3-1): Franzini; Napoletano, Silva, Solerio (Somma dal 21’ st), Iob (dal 37’ st Ruiz), Corradi (dal 1’ st Santarpia), Bachini; Sartore (dal 10’ st Recino), Mauri, Bitihene (dal 21’ pt Doria); Manicone. (Di Giorgio, Del Dotto, Argint, Del Miglio). All. Rossini

ARBITRO: Zini di Udine