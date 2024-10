Il Piacenza ufficializza l’esonero di Rossini,Turrini super favorito

Il Piacenza Calcio ha comunicato ufficialmente di avere sollevato Stefano Rossini dalla conduzione tecnica della prima squadra. Lascia l’incarico anche il viceallenatore Moreno Terzoni. La società biancorossa li “ringrazia per il lavoro svolto con impegno, passione e professionalità”.

Fatale per l’ormai ex tecnico un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, con la gara di ieri contro il Progresso che doveva essere il trampolino per il rilancio, ma si è trasformata nell’ennesima delusione.

Per la sua sostituzione, prende sempre più quota il nome di Francesco Turrini, lo scorso anno sulla panchina della Primavera del Fiorenzuola, con una breve e non troppo fortunata parentesi in prima squadra.