Piace, primo allenamento con mister Parlato. Il ds Sestu: “È l’allenatore giusto”

Carmine Parlato, al primo allenamento da tecnico del Piacenza, dopo l’annuncio ufficiale della mattinata. Coadiuvato dal nuovo vice allenatore Filippo Porcari, già collaboratore Circa un’ora e mezza di seduta, nonostante la pioggia battente sul campo del rinnovato Bertocchi, fatta di tanta intensità e di esercizi svolti sempre con il pallone fra i piedi. Si è presentato così mister, al primo allenamento da tecnico del Piacenza, dopo l’annuncio ufficiale della mattinata. Coadiuvato dal nuovo vice allenatore, già collaboratore dell’esonerato Rossini , ha guidato Silva e compagni in diverse prove: prima torello e un test legato ai passaggi nello stretto, poi varianti di partitelle a campo ridotto, anche con le sponde. Poche parole, ma tanta concretezza e la voglia di prendere subito in mano il gruppo biancorosso, in difficoltà dopo gli ultimi risultati negativi.

In tribuna, una trentina di tifosi, curiosi di vedere all’opera il nuovo allenatore, ma anche buona parte della dirigenza. Oltre al direttore generale Francesco Fiorani e al direttore tecnico Totò De Vitis, presente anche il direttore sportivo Alessio Sestu, che ha commentato così l’arrivo di Parlato: “Lo abbiamo scelto perché è il profilo che ritenevamo giusto per guidare la squadra in questo momento e per puntare all’obiettivo che vogliamo. Non è stato facile salutare Rossini, perché è un ottimo allenatore, molto legato a questa società. Ma quando si innescano certe dinamiche e si vuole cambiare registro, purtroppo è proprio l’allenatore a pagare la situazione negativa”.

