Rugby Serie A Elite, Lyons travolti da Padova all’esordio in campionato

RUGBY TOP 10 ELITE – Nulla da fare per i Lyons, che a Padova – nella tana dei campioni d’Italia – cedono sotto i colpi del Petrarca all’esordio in campionato.

Piuttosto pesante il punteggio finale di 31-0, con i leoni bianconeri costretti a giocare in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Pesano purtroppo le troppe occasioni mancate in attacco, tra i piazzati sbagliati da Russo e una lunga serie di touche nei 22 offensivi sbagliate.

Serie A Elite – I giornata

Petrarca Rugby v Sitav Rugby Lyons 31-0 (10-0)

Marcatori: p.t. 9’ m Ghigo tr Lyle (7-0), 34’ cp Lyle (10-0) s.t. 54’ m Broggin tr Lyle (17-0), 74’ m Broggin tr Donato (24-0), 80’ m De Masi tr Donato (31-0)

Petrarca Rugby: Lyle (60’ Donato); Coppo (53’ De Sanctis), De Masi, Broggin, Minozzi; Tebaldi, Citton (77’ Jimenez); Trotta (cap), Casolari (57’ Romanini), Nostran; Ghigo, Galetto (65’ Elias); D’Amico (57’ Alongi), Montilla (65’ Cugini), Brugnara (77’ De Sarro). All. Jimenez.

Sitav Rugby Lyons: Pasini (7’ Maggiore, 17’ Pasini, 53’ Maggiore); De Klerk (62’ Via G), Rodina, Castro, Bruno (cap); Russo, Via A (62’ Dabalà); Moretto (62’ Perazzoli), Beletti, Cissè (58’ Bance); Bur, Ruiz (58’ Cemicetti); Torres (64’ Carones), Minervino, Acosta (64’ Libero). All. Urdaneta.

Cartellini: 7’ cartellino giallo Minervino (Sitav Rugby Lyons), 49’ giallo a Beletti (Sitav Rugby Lyons), 53’ cartellino rosso Minervino (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Lyle 3/3 (Sitav Rugby Lyons), Russo 0/2 (Sitav Rugby Lyons),

Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 5; Sitav Rugby Lyons 0

Player of the Match: Enrico Ghigo (Petrarca Rugby)