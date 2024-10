Basket Serie B: sfide interne per Bakery e Fiorenzuola che ricevono Mestre e Agrigento

Appuntamento inedito per i Fiorenzuola Bees, di scena oggi – domenica 13 ottobre – a mezzogiorno al PalArquato di Castell’Arquato contro Agrigento, nella quarta giornata d’andata del girone A di Serie B nazionale.

I gialloblù di Lorenzo Dalmonte (2 punti) sfidano la Moncada Energy (stesso bottino) e proveranno a difendere nuovamente il “fortino” valdardese, operazione già mandata in porto con successo mercoledì scorso nell’infrasettimanale contro Vicenza che ha fatto da dolce intermezzo ai ko esterni di Casale Monferrato (contro la Novipiù) e Gravellona Toce (contro la Paffoni Omegna).

Agrigento può vantare un mix tra giocatori giovani di talento come Miccoli e Scarponi ed elementi più navigati come Morici e Piccone. I Bees proveranno ad alimentare la propria classifica, strizzando poi l’occhiolino a un altro impegno interno ravvicinato, quello di mercoledì alle 20.30 contro Crema.

bakery alla ricerca del primo sussulto

Far leva sull’aria di casa per la prima esultanza. In Serie B nazionale maschile, la Bakery Piacenza fa ritorno al PalaFranzanti dopo due trasferte consecutive e oggi alle 18 cercherà i primi due punti della stagione sfidando la Gemini Mestre, formazione di grande spessore che ha all’attivo un bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta. Sarà una partita da ex per il capitano biancorosso Marco Perin, tornato quest’anno a Piacenza dopo due anni. Nonostante il periodo difficile, la squadra di coach Giorgio Salvemini (a cui è stata ribadita la fiducia da parte della presidentessa Caterina Zanardi, che però si attende dalla squadra un’inversione di tendenza) sta lavorando sodo in palestra con l’unico obiettivo di sbloccarsi in classifica.