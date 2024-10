Re Giorgio è scatenato e la prima di Parlato è da sogno: il Piace rinasce

Quattro gol, sofferenza prossima allo zero e, soprattutto, il ritorno ai tre punti che mancavano da due partite. Con il Prato, il neo tecnico Carmine Parlato, che in settimana ha preso il posto dell’esonerato Stefano Rossini, disegna l’esordio che aveva auspicato e lo fa con le armi che, da sempre, caratterizzano le squadre del mister partenopeo: concretezza, difesa blindata e pochissime concessioni allo spettacolo.

Un 4-0 frutto di un graffio nei primi 45′ con il fortunoso centro di Mauri, il cui destro al termine di una buona azione corale, è stato deviato in maniera determinante da Conson. Ad inizio ripresa, il Recino-show. Prima il calcio di rigore provocato dal fallo di mano dell’ex Pro Piacenza, Remedi e trasformato da Re Giorgio. A chiudere il match, ancora il bomber senza tempo, abile a catapultarsi su una palla a centro area di rigore recapitata da Mauri e ad appoggiare in rete. Ancora Mauri protagonista a metà ripresa: fuga a sinistra, assist per Recino che, saltati tre avversari, ha trovato in diagonale l’angolo lontano. Dopodiché controllo del match e toscani quasi mai pericolosi dalle parti di Franzini.

nuovo ossigeno

Un successo fondamentale per ridare ossigeno alle ambizioni biancorosse in graduatoria e che è arrivato in una domenica caratterizzata da tante assenze: da Andreoli a Iocolano, passando per Corradi e Bitihene. Parlato si è affidato al 4-3-2-1 che, in fase difensiva, ha visto anche i trequartisti, Mauri e Sartore, aiutare sistematicamente la mediana dove Iob e Santarpia hanno agito una decina di metri più avanti rispetto all’arretrato Bachini. Solerio invece è stato schierato dal primo minuto sul versante mancino, confermata la coppia di centrali Silva-Somma, con Argint ad agire sulla corsia di destra.

Una prima incoraggiante per il Piacenza che sarà atteso domenica prossima dalla complicatissima trasferta con il Ravenna. In casa Prato invece, il terzo ko di fila mentre in seria discussione la panchina di mister Ridolfi. Biancorossi ora al terzo posto a -7 però dalla capolista Tau che ha ottenuto con il Corticella, la sesta vittoria (4-0) in altrettante partite.