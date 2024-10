Lucci riabbraccia il Piace: “Obiettivo portare i nostri giovani in prima squadra”

Mino Lucci riabbraccia il Piacenza. Lo storico capitano biancorosso degli anni della Serie A torna in società dopo 16 anni (allora fu tecnico del settore giovanile) con il ruolo di responsabile dell’area metodologica del settore giovanile.

“Non è una questione di tempo, né di soldi”, ha chiarito Lucci quando gli è stato chiesto del suo contratto, sottolineando come sia tornato per aiutare a dare un nuovo slancio al vivaio di via Gorra: “Oltre ad essere motivo d’orgoglio, questa per me è una grande opportunità. La società è sulla strada giusta per riportare il Piacenza dove dovrebbe e io lavorerò in collaborazione con Totò De Vitis e Francesco Guareschi per impostare un percorso di organizzazione e mentalità delle giovanili, a partire dai bambini fino ad arrivare all’Under 19. L’obiettivo è portare sempre più ragazzi in prima squadra”.

Una delle scintille che hanno fatto scattare il grande ritorno generata anche dal parcheggio dello stadio Garilli: “Con Totò ci siamo sempre sentiti e confrontati, ad entrambi dà molto fastidio vedere i pullman delle società professionistiche delle province vicine partire da qui per portare agli allenamenti i giovani giocatori piacentini”.

Lucci lavorerà a stretto contatto con gli allenatori e gli istruttori: “Prima osserverò il loro lavoro, poi cercherò di intervenire per correggerli e supportarli. Proverò a far crescere i ragazzi, partendo dai tecnici”.