Basket Serie B, la Bakery ospita Ragusa: i biancorossi puntano al secondo successo

Sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale per la Bakery Basket Piacenza, che dopo aver mosso la classifica con il successo raccolto ad Omegna, ospita oggi – domenica 20 ottobre – la Virtus Ragusa. Palla a due alle 17.00.

Omegna è un campo sul quale lo scorso anno la squadra di coach Giorgio Salvemini, pur perdendo, a quattro giornate dal termine conquistava la salvezza aritmetica che era l’obiettivo minimo della società. Quest’anno invece, il successo ha finalmente permesso ai biancorossi di cancellare quello zero in classifica. L’impegno di oggi assomiglia tanto ad uno scontro diretto, visto che Ragusa ha lo stesso bottino: una vittoria e quattro sconfitte. Avversari che oltre ad annoverare un ex come l’ala Nicolò Bertocco, hanno appena ingaggiato l’esterno sloveno Zan Kosic.