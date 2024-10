Assigeco Basket, esonerato coach Stefano Salieri: fatali le sei sconfitte consecutive

Stefano Salieri non è più l’allenatore dell’Assigeco Basket Piacenza.

Anche se l’ufficialità non è ancora stata data, il club – dopo le sei sconfitte maturate dalla squadra nelle prime sei giornate del nuovo campionato di Serie A2 – ha maturato la sofferta decisione nelle scorse ore, in seguito all’ennesimo stop contro Vigevano.

Salieri, arrivato alla corte di patron Curioni nel 2020, lascia la squadra all’ultimo posto a quota zero punti. Sotto la sua gestione, nelle recenti tre annate, il club biancorossoblu aveva sempre centrato il traguardo dei playoff.

La guida tecnica della squadra è stata assegnata al secondo allenatore, ora promosso head coach, Humberto Alejandro Manzo, che dirigerà domani (22 ottobre) il suo primo allenamento.

le parole di coach Salieri

“Sono stati anni questi da me vissuti intensamente, pieni di emozioni e ricchi di momenti entusiasmanti come i tre playoff consecutivi che sono li a segnare il punto più alto raggiunto dell’Assigeco in A2. Concludo questa avventura dopo quattro anni e poco più con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso con passione ed entusiasmo sempre nell’ambito delle mie competenze. Voglio ringraziare in primis il presidente Franco Curioni e la sua famiglia, che mi hanno voluto fortemente, per la stima e la fiducia in me riposte in questi anni. Grazie di cuore al direttore sportivo Alessandro Pagani e a Gigio Guselli, ai giocatori, agli staff, ai tifosi e a tutto il mondo Assigeco per la vicinanza e l’affetto sempre ricevuto. Grazie di tutto”.