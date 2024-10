Stasera a Zona Calcio Bithiene e il Piace femminile, poi spazio a Zona Padel

Il maltempo ha di fatto annullato il fine settimana calcistico, ma Zona Calcio non si ferma. Stasera alle 20.30 su Telelibertà torna la trasmissione condotta da Michele Rancati, che si concentrerà sulle prossime sfide di Piacenza e Fiorenzuola. Entrambe le squadre, infatti, saranno impegnate mercoledì nel turno infrasettimanale del Girone D del campionato di Serie D. Sfida molto importanti per entrambe: i biancorossi riceveranno il Sasso Marconi, mentre i rossoneri faranno visita alla sorprendente capolista Tau Altopascio. Si giocherà anche domenica, quindi si tratta di una settimana fondamentale per il rilancio delle rispettive ambizioni: il Piace vuole dare continuità al buon inizio del nuovo mister Carmine Parlato, il Fiorenzuola deve invece risollevarsi da una situazione delicata, non tanto in termini di gioco, quanto di risultati.

Poi spazio anche al calcio piacentino, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Ospiti in studio, l’attaccante biancorosso Billy Bithiene e una delegazione del Piacenza Femminile. Non potrà ovviamente mancare un ricordo di Gigi Rocca, ex giocatore e allenatore prematuramente scomparso.

Al termine, tornerà Zona Padel, che stasera ripercorrerà il grande evento di sabato: il torneo Invitational di Pianeta Padel che ha richiamato ben 80 giocatori piacentini all’Lpr Stadium.