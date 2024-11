Piacenza, la “rivoluzione” rallenta: nessuna partenza e nuovo ds in ghiaccio

Brusco e inaspettato rallentamento nella “rivoluzione” che il presidente del Piacenza calcio Marco Polenghi aveva annunciato domenica al termine dello scialbo 0-0 interno contro la Sammaurese ultima della classe.

In questi giorni di incontri frenetici e confronti, la società ha lentamente sbollito la grande delusione delle ultime settimane e si è presa qualche giorno in più per valutare il da farsi. Non è escluso che attenda la trasferta di domenica sul campo della Pistoiese per trarre le conclusioni definitive, puntando su una reazione dei giocatori, i primi a finire sul banco degli imputati in queste prime 10 gare della stagione di Serie D.

Per ora non esiste una lista di giocatori in partenza (a cominciare dalla ventilata rescissione del contratto di Francisco Sartore) e sarà lasciata in ghiaccio anche la posizione di Alessio Sestu: il Piacenza ha incontrato Carlo Zerminiani del Lumezzane, ma per il momento tutto è stato bloccato.

Mai sfiorata, invece, la posizione di mister Carmine Parlato (arrivato un mese fa per sostituire Stefano Rossini), al quale dovrebbe essere concesso il giusto tempo per plasmare la propria idea si squadra, salvo clamorosi tracolli.