Piacenza Calcio, contro l’Imolese serve una scossa: oggi la sfida al Garilli

Il Piacenza prova lentamente a rialzarsi: oggi, domenica 24 novembre alle 14.30,

al Garilli sfida all’Imolese quinta in classifica per cercare di tornare a fare punti anche in campionato dopo le sconfitte contro Pistoiese e San Marino.

Nel mezzo, l’ottima prova di Coppa con vittoria 2-1 contro il Villa Valle, nell’esordio bis di Rossini, tornato sulla panchina biancorossa dopo l’esonero di Parlato e il “caso Bentivoglio”. Il tecnico di Viadana punterà proprio sulla voglia di ritrovare l’entusiasmo, con prestazioni e risultati che aiuterebbero a ricomporre la frattura con i tifosi e la Curva Nord, anche oggi pomeriggio assente per protesta in seguito all’ultimo periodo negativo.

Senza Sartore e Corradi, ma con capitan Silva recuperato dal fastidio che lo ha costretto al cambio in Coppa, Rossini potrebbe dare una chance anche a due degli uomini più in forma sugli esterni: Ruiz e Doria. Insieme a loro, in attacco Manicone proverà a vincere il nuovo ballottaggio con Recino.

Ai biancorossi la vittoria in Serie D manca da un mese e mezzo (13 ottobre, 4-0 al Prato) e contro l’Imolese, reduce da 6 risultati utili, non sarà per niente facile. Rossini cerca però un segnale importante per ridare fiducia a tutto l’ambiente.

Le probabili formazioni

Piacenza (4-4-2): Franzini; Napoletano, Silva, Somma, Iob; Doria, Bachini, Grieco, Ruiz; Mauri, Manicone. All. Rossini.

Imolese (4-2-3-1): Adorni; Barnabà, Elefante, Ale, Agbugui; Brandi, Vlahovic; Pierfederici, Manes, Mattiolo; Raffini. All. D’Amore.