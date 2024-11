Mercato Piace: Zucchini molto vicino, si lavora al ritorno di D’Agostino

Con la situazione di classifica che grava sul Piacenza, il club biancorosso è pronto a muoversi sul mercato di riparazione per cercare di risollevare le sorti della stagione.

Il 3 dicembre aprirà ufficialmente la sessione invernale del mercato, riservata alle squadre dilettantistiche, e il Piace si prepara a rinforzare la rosa con l’obiettivo di migliorare la posizione nel girone D di Serie D.

A cominciare dalla difesa, dove si punta a Gianluca Zucchini, 29enne difensore centrale di piede mancino che si trova ora in forza al Corticella, avversaria di Piacenza e Fiorenzuola nel girone.

Nelle ultime ore inoltre, un timido sondaggio è stato effettuato per un possibile ritorno in biancorosso del fantasista Stefano D’Agostino. Si sta infatti concludendo senza troppe gioie l’avventura alla Nocerina e l’ex biancorosso è già finito nel mirino di diversi ambiziosi club di quarta serie. Tra questi, anche il Piace: trattativa non semplice, ma ci si sta lavorando da qualche giorno.