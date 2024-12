Capitan Silva a Zona Calcio: “La sofferenza è enorme, non sono tornato per svernare”

Jacopo Silva non ha nascosto il sentimento che va oltre la delusione personale: “E’ sofferenza perché gli obiettivi erano ben altri e ho perso il sonno per cercare di capire quali fossero i motivi di questo rendimento così al di sotto delle aspettative che tutti noi nutrivamo”. A Zona Calcio, su Telelibertà, il difensore di Bobbio è stato protagonista di una serata in cui si sono nuovamente scandagliati i motivi di una crisi senza fine di un Piace addirittura in zona plaoyout nel girone D di Serie D: “Sono stato criticato tanto e anche giustamente sul piano tecnico – ha spiegato ancora l’ex Renate e Casertana -, hanno invece fatto malissimo gli appunti ingiusti legati allo scarso impegno, all’atteggiamento sbagliato e alla mancanza di attaccamento alla maglia. Non sono tornato a Piacenza per svernare, se questo fosse il mio spirito allora sarei rimasto al Renate dove potevo contare su altri due anni di contratto” è stata la chiusura di Silva nello studio di Michele Rancati. Occasione di riscatto dopo il ko di Altopascio già mercoledì alle 15 al Garilli dove è in arrivo la Lavagnese: in palio, l’accesso alle semifinali di coppa Italia di categoria.