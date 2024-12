Pareggio amaro per il Piace, in inferiorità numerica subisce l’1-1 nel finale

In dieci dalla fine del primo tempo (espulso Silva per fallo da ultimo uomo), illuso dalla rete di D’Agostino e poi ripreso nel recupero da Cellai. Sentimenti contrastanti per il Piacenza, che al Garilli sfiora il colpaccio nonostante l’inferiorità numerica e poi si arrende al pareggio solo nel recupero. Prova in chiaroscuro per i biancorossi, partiti bene e poi calati fino all’episodio chiave con il cartellino rosso al proprio capitano. Pausa natalizia però da vivere in zona playout: gli uomini di Rossini toccano quota 18 punti ma non vanno oltre al 13esimo posto, che vorrebbe dire spareggi per non retrocedere in Eccellenza.

Il film della partita

Piacenza subito vivo e capace di tenere alto il ritmo, nel 3-5-2 disegnato da Rossini con diverse novità: esordio da titolare per il regista classe 2006 e cresciuto nelle giovanili biancorosse, Nicolò Mantegazza; in campo dal 1’ anche i nuovi acquisti Tentoni e Castelli, Iob spostato in mediana. Sartore, schierato a tutta fascia sulla destra, spaventa gli avversari al 2’ con un tiro da fuori alto di poco.

Padroni di casa che rischiano con un paio di errori in fase di impostazione (Somma, Silva) e poi con il colpo di testa di Cellai su angolo, largo. Piacenza meno brillante rispetto ai primi minuti, ma che piazza il primo tiro in porta con D’Agostino, tentativo controllato senza problemi da Brunelli.

Grande chance al 38’: Ruiz scappa sulla sinistra e crossa dietro, Castelli lascia a Tentoni che però è ribattuto dalla difesa che mette in angolo. Poco dopo, alta la rovesciata di Castelli sull’assist di Sartore.

Buoni propositi che vanno però a farsi benedire al 41’: in contropiede, Cellai sfrutta l’indecisione di Silva e Somma, si infila fra i due difensori e si lancia verso la porta. Il capitano è costretto al fallo da ultimo uomo, con conseguente espulsione che lascia il Piacenza in 10 prima dell’intervallo.

Rossini ripensa la squadra nella pausa e schiera Napoletano (per Mantegazza) e Andreoli (per Sartore) per un 5-3-1 molto difensivo. Il primo impatto è spaventoso, con la palla persa di Tentoni che apre la strada al tiro di Longo, ben parato con i piedi da Greco. Tanta confusione in campo, con lo Zenith che imposta il gioco e i biancorossi chiamati a ripartire.

Proprio nel momento più difficile, una bella combinazione porta al vantaggio del Piace: D’Agostino apre per Napoletano a destra, poi raccoglie il colpo di testa corto di Ruiz e gira in rete l’1-0. Festa con i tifosi e boccata d’aria nonostante l’inferiorità numerica. I toscani però non mollano e sfiorano presto il pareggio: punizione dai 30 metri, colpo di testa di Cela che sfiora la traversa. Seconda occasione con Cellai, che trova solo l’esterno della rete con il suo diagonale ravvicinato.

Al terzo tentativo, ecco la beffa per il Piace: sul cross di Falteri, è il solito Cellai a farsi trovare pronto e anticipare l’uscita di Greco per l’1-1 al 91’. Il Piacenza tenta gli ultimi assalti con i contropiedi del recupero, ma deve accontentarsi di un punto. D’oro per aver giocato per 50 minuti in dieci, seppur con il dispiacere di una vittoria sfumata proprio all’ultimo.

Il tabellino di Piacenza-Zenith Prato 1-1

Piacenza (3-5-2): Greco; Somma, Silva, Zucchini; Sartore (1’ s.t. Andreoli), Tentoni (36’ s.t. Bachini), Mantegazza (1’s.t. Napoletano), Iob (41’ s.t. Del Dotto), Ruiz; D’Agostino, Castelli (45’ s.t. Recino). All. Rossini. Panchina: Morosoli, Sambou, Delmiglio, Dalcerri.

Zenith Prato (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi (30’ s.t. Falteri), Cela, Tempestini (36’ s.t. Kouassi), Perugi; Saccenti (11’ s.t. Toccafondi), Cecchi, Rosi, Moussaid (26’ s.t. Nistri); Cellai, Longo (40’ s.t. Mertiri). All. Settesoldi. Panchina: Landini, Casini, Pupeschi, Toci.

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio

Reti: 24’ s.t. D’Agostino (P), 46’ s.t. Cellai (Z).

Note: ammoniti Fiaschi, Mantegazza, Iob, Andreoli, D’Agostino. Espulso Silva (P) al 41’ p.t. per fallo da ultimo uomo. Angoli 2-7. Recupero 2’-6’. Paganti 267, abbonati 1406.