La puntata di sabato 3 agosto – Speciale strage di Bologna

In questa 43esima puntata di Assemblea On-ER Speciale 2 agosto.

Erano più di mille la sera di giovedì scorso in piazza Renzo Imbeni, davanti alle torri della Regione, per ascoltare l’attore e regista Matteo Belli raccontare le vite di chi ce l’ha fatta. Il monologo sui sopravvissuti alla bomba di Bologna, “Un’altra vita”, ha chiuso la trilogia promossa dall’Assemblea legislativa che ha visto il via con Cantiere 2 agosto.