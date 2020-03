A “Pronto in tavola” quiche di zucchine, vermicelli e crema di ricotta

Quiche di zucchine e fiori di zucca, vermicelli con crema di piselli e coppa piacentina dop croccante e crema di ricotta con macedonia di ciliegie al timo. Ecco le tre ricette protagoniste della prossima puntata di Pronto in Tavola, il format culinario di Telelibertà in onda stasera alle ore 20.30 sul canale 98 del digitale terrestre. Il programma andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Sul sito Liberta.it è possibile consultare tutte le ricette finora trasmesse su Pronto in Tavola, format realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.

