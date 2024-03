Festa del Papà: ecco 5 regali high-tech

Volete fare un regalo high-tech per ringraziare vostro padre nel giorno a lui dedicato? Ecco i nostri consigli

La festa del Papà celebra il valore sociale e affettivo dei nostri padri per ringraziarli di tutto ciò che fanno per la famiglia e per i figli. Perché non optare per un regalo a elevato contenuto tecnologico quest’anno? Eccone uno per ogni tipo di papà.

Per il papà sportivo.

Se avete un padre che ama lo sport, il regalo migliore è certamente una smartband che gli permetterà di monitorare la sua attività fisica rimanendo connesso allo smartphone. Ma se volete esagerare, perché non uno smartwatch che offre più funzionalità? Qui trovate quelli consigliati di tuttoteK!

Per il papà tifoso.

Ormai come ben sappiamo, per godersi il meglio del calcio e altri sport, serve abbonarsi ad un servizio di streaming dedicato. Un regalo molto apprezzato potrebbe quindi essere un abbonamento a servizi come DAZN o Now TV che trasmettono tanti sport in diretta streaming su qualsiasi dispositivo connesso.

Per il papà cinefilo.

Se a vostro padre piace particolarmente guardare film e serie TV, potete regalargli un bel proiettore. Non vi preoccupate, non dovrete spendere un occhio della testa. Ne esistono anche di molto economici con un prezzo inferiore a quello di una TV, ne abbiamo selezionati alcuni per voi, come l’ottimo ETOE E3 Pro.

Per il papà che lavora all’aperto.

Si sa che i papà amano stare all’aria aperto, dedicandosi ai piccoli lavoretti in garage o in giardino. Potrebbe far loro piacere ricevere un berretto dotato di connessione Bluetooth. Non solo terrà caldo, ma permetterà di ascoltare musica, rispondere alle chiamate e illuminare grazie ai LED integrati.

Per il papà rock.

Ai papà a cui piace ascoltare musica mentre svolgono i loro doveri, dovreste regalare un bello speaker Bluetooth. Potranno così ascoltare le loro canzoni preferite dappertutto. Per i papà non dotati di abbonamento Spotify, assicuratevi che lo speaker sia dotato di radio integrata.

di Alberto Bacchin