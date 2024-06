Volete cambiare TV? Ecco i nostri consigli

Pensate sia arrivato il momento di cambiare TV per godervi film, serie TV ed eventi sportivi al meglio? Ecco i nostri consigli

L’estate che si appresta a cominciare sarà ricca di eventi sportivi, con gli Europei di calcio prima e le Olimpiadi di Parigi dopo. E non vogliamo certo farci trovare impreparati con una vecchia TV per seguire i nostri atleti. Scegliere una TV oggi può essere un po’ complicato viste le numerose tecnologie e sigle incomprensibili. In questo articolo vi aiuteremo a fare un po’ di chiarezza. I modelli economici di fascia bassa in genere hanno una risoluzione FHD (o 1080p) e utilizzano un display LCD LED. La qualità d’immagine non è eccellente, ma i moderni TV LCD hanno tutte le funzionalità smart e offrono un’ottima esperienza a prezzi accessibili. Per esempio, con circa 200 euro potete portare a casa un buonissimo televisore TCL 40SF540 da 40 pollici.

Alzando un po’ l’asticella, troviamo le due tecnologie che oggi dominano il mercato: OLED e Quantum Dot.La prima permette di avere un contrasto dell’immagine eccellente, che si traduce in neri profondi e colori brillanti. LG è uno dei maggiori produttori di TV OLED e noi vi consigliamo il modello C3 per il suo rapporto qualità-prezzo eccellente, potete acquistarlo direttamente da qui. La seconda, invece, è in grado di riprodurre una vastissima gamma di colori con grande fedeltà. In questo caso, lo specialista è Samsung, che ha investito per anni fino ad arrivare ai TV Neo QLED, i quali utilizzano i Mini LED per ottenere un elevato contrasto, paragonabile agli OLED. Un ottimo televisore basato su questa tecnologia è il modello QN90C: i costi sono un po’ più alti, ma ne varrà la pena. Tutti questi modelli offrono tutti una risoluzione 4K, che ormai è lo standard. Al momento, non vi consigliamo di acquistare un televisore 8K perché i costi sono ancora troppo elevati e i contenuti disponibili sono limitati.

Infine, chi vuole il meglio del meglio può unire le due tecnologie in quello che è un display QD-OLED. Questa tecnologia è la più avanzata e raccoglie il meglio delle precedenti, offrendo una qualità d’immagine e un’esperienza visiva al top. Ovviamente, i costi sono importanti. Per esempio potete prendere in considerazione Sony BRAVIA XR, uno dei migliori modelli in commercio. Non si tratta solo di un ottimo display, ma anche di tecnologie hardware e software sviluppate da Sony per garantire prestazioni superiori nella riproduzione di contenuti multimediali.

Avete trovato un modello che vi soddisfa? Se così non fosse o se semplicemente volete saperne di più, potete dare un’occhiata alla guida ufficiale all’acquisto di TV su tuttotek.it! Questi TV non solo offrono un ottimo display, ma una serie di tecnologie hardware e software che garantiscono prestazioni superiori nella riproduzione di contenuti multimediali.

di Alberto Bacchin