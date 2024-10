Basket Serie B, per i Bees fatali gli ultimi tre minuti: sorpasso Agrigento

Amara sconfitta, la terza in quattro turni di campionato, per il Bees Fiorenzuola che sul parquet amico del Palarquato non è riuscito a capitalizzare al meglio due massimi vantaggi di 10 punti raggiunti nel terzo e nel quarto periodo facendosi rimontare e poi addirittura staccare proprio in vista del traguardo dal Moncada Energy Agrigento.

Partenza sprint per gli ospiti che si sono portati sul 4-0, partita subito ripresa dai Bees sul 5-4. I padroni di casa sono stati costretti a spendere praticamente subito 3 falli di squadra, mentre il match è scivolato poi punto su punto fino all’8-7 Agrigento, seguito da un parziale di 4-0 per i Bees grazie anche ad una bomba da tre di Galassi che portava sul 12-8 i gialloblu. Buona la difesa di Agrigento che ha costretto i locali più di una volta a forzare il tiro a fil di sirena. Il primo periodo è terminato sul 14-14 con buona prevalenza, nel gioco, delle difese.

Secondo parziale che è cominciato con un altro piccolo break per Fiorenzuola che si è portato sul 24-18 nonostante due liberi sbagliati da Guaccio, costringendo l’allenatore siciliano a chiedere time out per riordinare le idee dal momento che i Bees stavano prendendo il sopravvento. Parti che si sono invertite poco dopo con i bancoblu ospiti a firmare un controbreak di 4-0 che ha costretto Dalmonte a richiedere a sua volta il time out. Con un tiro da tre di Negri, Fiorenzuola si è portata sul 29-24 e poi, grazie anche a una tripla di Pavlovic, ha preso il largo 32-24, massimo vantaggio della partita che ha costretto il mister agrigentino a chiedere time out per interrompere il ritmo imposto dai Bees: più 8 che è diventato più 10 con due liberi di Seck, nuovo massimo vantaggio. Uscito Miccoli per un infortunio alla caviglia, gli ospiti si sono ripresi fino quasi a raggiungere i piacentini. Sul finire del tempo, in contropiede il 13 ospite, Morici, ha realizzato da sotto canestro conquistando anche un fallo per un gioco da tre punti con Agrigento che si è portato a meno 2, punteggio con il quale si è andati all’intervallo.

Ad inizio terzo periodo, blackout per i Bees con Moncada che si è portato a +3 ma Fiorenzuola non ci stava e con due triple consecutive si è portata a sua volta sul +3 firmando poi il nuovo vantaggio massimo a +10 grazie ad un Venturoli scatenato che ha siglato due triple consecutive. La partita è proseguita con Agrigento che ha piano piano rosicchiato punti al Fiorenzuola fino a concludere il terzo periodo a -1 sul 58-57 per i padroni di casa.

L’ultimo periodo ha visto il sorpasso a metà tempo di Moncada per 63-62 approfittando di un nuovo blackout dei padroni di casa che non hanno saputo gestire per ben due volte un vantaggio di +10 e così Dalmonte si è visto costretto a chiedere time out per riordinare le idee e scuotere la squadra, intento non riuscito visto che dopo un minuto i suoi sono addirittura andati sotto di 6, 70-64, con uno Scarponi scatenato e poi, dopo una breve rimonta, di 5 a 50 secondi dal termine. Vantaggio incolmabile che ha consentito ad Agrigento di espugnare il Palarquato per 75-68.