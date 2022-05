“Vogliamo Piacenza ciclabile e pedonale”: ecco la lista M5s per il candidato Cugini

“Bisogna investire sulla mobilità sostenibile, Piacenza deve diventare pienamente ciclabile e pedonale”. E’ uno degli obiettivi delineati dal Movimento 5 Stelle, che rientra nella coalizione a sostegno del candidato a sindaco Stefano Cugini insieme a @Sinistra, Europa Verde e la lista civica di Alternativa per Piacenza.

La lista è stata presentata oggi pomeriggio nei giardini Margherita. “Anche Giuseppe Conte – fanno sapere i Cinquestelle – scenderà in campo per appoggiare il nostro programma”. Il capolista è Sergio Dagnino, consigliere comunale uscente. I componenti sono 24, “senza riempilista, tanto per arrivare al numero massimo”. Ci sono giovani, pensionati, docenti e professionisti, “con l’obiettivo di rappresentare ogni categoria – spiega Dagnino – verso il bene collettivo e il cambiamento della nostra città”. In lista, tra gli altri, ci sono l’ex sindaco di Caminata Carmine De Falco e due ex consiglieri comunali di altri paesi della provincia, Rosalba Barile a San Giorgio e Matteo Boeri a Podenzano.

“Cinque anni fa – afferma Cugini – non avrei mai immaginato di correre insieme ai Cinquestelle. Ma Dagnino rappresenta un valore aggiunto per la politica piacentina, così come il percorso instaurato oggi dal movimento”.

LA LISTA – Sergio Dagnino, Roberto Accordino, Giuseppa Acquaviva, Michele Arzani, Giancarlo Baldini, Rosalba Barile, Marco Bazzani, Maria Rosa Botti, Matteo Boeri, Antonino Corona, Carmine De Falco, Elena De Pantz, Daniela Iskra Silva, Alberto Lambri, Rocco Maserati, Nadir Youness, Enrica Oddi, Elena Sadigh Eshadi, Pietro Sampino, Cristina Tizzoni, Paolo Toscani, Arianna Trivini, Andrea Turiello e Federico Vallino Teresio.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: