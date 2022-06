Trattative frenetiche verso il ballottaggio. Tra le candidate fair play e qualche stoccata

Proseguono le trattative in vista del ballottaggio di domenica 26 giugno: Katia Tarasconi ha già avuto un contatto diretto con Stefano Cugini di Alternativa per Piacenza, che conta su un tesoretto superiore al 10% ottenuto al primo turno.

Un apparentamento pare escluso, mentre ogni ipotesi di convergenza passerà dalle decisioni dell’assemblea di App che si riunirà domani sera.

Ma pare che Tarasconi abbia avuto una chiacchierata telefonica anche con Corrado Sforza Fogliani, il cui 8% di consensi è corteggiato anche dal centrodestra, che ha ufficialmente chiesto un incontro all’assemblea dei Liberali per trovare punti di contatto e un eventuale accordo.

Ieri faccia a faccia all’assemblea di Confapi Industria Piacenza: sostegno alle imprese, attrattività per gli investimenti, digitalizzazioni e semplificazione sono stati gli argomenti al centro del dibattito.

Ma spazio anche ai pochi punti contatto e alle divisioni più nette. “Condivido l’idea di Katia di piantare cinquemila alberi per creare una cintura verde in città – ha detto Barbieri – mentre sono proprio contraria alla sua ipotesi di cambiare l’area su cui costruire il nuovo ospedale, un’operazione che ci farebbe perdere i finanziamenti e metterebbe a rischio il progetto”.

“Non farei mai nulla che possa andare contro il nuovo ospedale – ha ribattuto Tarasconi – ma la possibilità di realizzarlo in una zona più adeguata ci sono e si possono percorrere senza problemi. Di Patrizia apprezzo il progetto, presto concreto, di portare a Piacenza il corso universitario di Medicina in lingua inglese. Ci divide tanto, abbiamo visioni molto differenti della città che vogliamo in futuro”.

