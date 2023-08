Inviati alle questure di Pescara e Reggio Emilia i filmati degli scontri al Pavesi

Degli scontri fra tifosi avvenuti domenica, al termine della sfida di Coppa Italia Reggiana-Pescara andata in scena al velodromo Pavesi di Fiorenzuola e conclusa con il punteggio di 6-2 in favore degli emiliani, si sta occupando la polizia di tre questure. I filmati che hanno ripreso i tafferugli avvenuti all’esterno dello stadio sono stati recuperati dalla Digos di Piacenza. Filmati peraltro ampiamente diffusi in rete sono assai nitidi e sono già stati inviati alla polizia di Pescara e a quella di Reggio Emilia dai colleghi piacentini. L’identificazione di coloro che hanno preso parte agli scontri sembrerebbe dunque imminente. Le imputazioni contestate saranno quelle di rissa e danneggiamento oltre ai Daspo, che interdiranno ai tifosi l’ingresso negli impianti sportivi.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ