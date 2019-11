Finger food fish a “Pronto in tavola” su Telelibertà

Capesante vanigliate con crema di finocchi e salsa allo zafferano. Alici gratinate con crema di peperone. Polpettine di merluzzo con maionese all’acciuga. Ecco tre ricette che rappresentano al meglio il concetto di “finger food fish”, cioè stuzzichini informali a base di pesce. Tre preparazione semplici e intuitive che saranno illustrate nel dettaglio nella prossima puntata di Pronto in tavola”, il format culinario di Telelibertà in onda ogni giovedì alle ore 20.30. Come sempre, sul canale 98 o 598 del digitale terrestre, anche stasera, 28 novembre, i telespettatori potranno ascoltare i preziosi consigli della cuoca piacentina Debora Saccardi e della conduttrice Laura Fregoni. La puntata, dal titolo “Finger food fish”, tratterà il finger food di pesce ideale per apericene o cene in piedi. Ottimi da servire durante l’happy hour come aperitivo, questi stuzzichini si prestano perfettamente anche come sfizioso antipasto.

“Pronto in tavola” andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Un’apposita sezione del sito Liberta.it raccoglie le ricette trasmesse nel programma, realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti.