Il caso Daffe sbarca su Rai 2: l’Agazzanese e il portiere senegalese ospiti da Fabio Fazio

“Avete compiuto un gesto splendido”. Così Fabio Fazio, conduttore di “Che tempo che fa” andata in onda come ogni domenica su Rai 2, ha accolto l’Agazzanese negli studi televisivi dove la squadra granata ha aperto l’ultima puntata. Il caso Daffe, il portiere senegalese preso di mira con insulti razzisti domenica scorsa a Bagnolo in Piano, è stato il protagonista dei primi dieci minuti di diretta e, insieme a Fazio e a Luciana Littizzetto, ha ripercorso i passaggi di una vicenda che ha fatto il giro di tutti i media nazionali.

“Ora però devi far tornare i tuoi figli in tribuna ad assistere alle tue gare” ha detto ancora il conduttore al portiere che ha parlato anche della sua associazione benefica ma ha soprattutto evidenziato come “in Italia le persone buone siano la stragrande maggioranza. Forse servirebbe più determinazione nell’isolare certe altre persone che nutrono idee imperniate sul pregiudizio”.