A “Pronto in tavola” trionfa il cioccolato anche con i piatti salati

Si chiama “Cioccolato mania” ed è la nuova puntata di “Pronto in tavola” in programma stasera, 20 gennaio, alle ore 20.30, su Telelibertà. Stavolta il format culinario – in onda sul canale 98 o 598 del digitale terrestre – si focalizzerà sulle ricette basate sul cacao e i suoi derivati. La cuoca Debora Saccardi e la conduttrice Laura Fregoni illustreranno ai telespettatori tre preparazioni: bocconcini di cioccolato bianco e biscotti salati al Parmigiano; reginette al cacao con salsa al taleggio, spinaci al salto e chicchi di melagrana; torta al cioccolato con panna montata e frutti di bosco. Il cioccolato infatti può essere un valido alleato ai fornelli non solo per i dolci ma anche per le proposte salate da servire a pranzo o a cena. Gli abbinamenti possono essere infiniti e fantasiosi: in passato, per esempio, il cacao veniva sminuzzato e consumato in alcune bevande arricchite dal peperoncino.

“Pronto in tavola” andrà in replica venerdì alle ore 12.30. Il format è realizzato in collaborazione con Musetti, Cantine Valtidone, La Pizza + 1, Pastificio Groppi, Crai e Panificio Devoti. È possibile rivedere le ricette trasmesse o avere maggiori chiarimenti in un’apposita sezione del sito Liberta.it.