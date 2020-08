Ecco le mascherine per le scuole. All’Isii Marconi ne sono arrivate 10mila: “Distribuzione solo a prof e bidelli”

Consegna completata. O almeno, per adesso. Lunedì mattina all’Isii Marconi di Piacenza, così come in altri istituti scolastici di Piacenza e provincia, sono arrivati i primi pacchi di mascherine anti-Covid per la ripartenza del 14 settembre. Un primo rifornimento, per l’appunto: “Finalmente abbiamo ricevuto gli scatoloni con i dispositivi di protezione individuale erogati dal ministero”, spiega il preside Mauro Monti. All’Isii Marconi sono state destinate diecimila mascherine: “Le daremo solo a docenti, bidelli e personale amministrativo, cioè 250 persone circa – chiarisce il dirigente – garantendo quindi una disponibilità di una quarantina di giorni lavorativi. Gli studenti dovranno presentarsi in classe con i propri dispositivi, peraltro dopo il viaggio in autobus che già ne prevede l’utilizzo”.

Anche in altre scuole del territorio sono state consegnate o sono in arrivo le mascherine, anche se i presidi sono in attesa di indicazioni chiare sul loro utilizzo e la relativa distribuzione.