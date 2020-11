Ambulanti: “Crisi senza fine”. Sul mercato di Piacenza stop agli spuntisti

“Da quando siamo in zona arancione, ho perso fino all’ottanta percento di fatturato”. Poi l’ambulante Valentino Fermi si guarda attorno e aggiunge: “Il mercato è mezzo vuoto, c’è solo un quarto dei frequentatori abituali del sabato”. Gli operatori di piazza Duomo e piazza Cavalli continuano a denunciare il crollo delle vendite, legato alla crisi da Coronavirus che tocca praticamente tutte le attività commerciali. “In generale, il lavoro è calato in maniera drammatica”, conferma Adriano Anselmi, presidente provinciale del sindacato di categoria Fiva.

A partire da stamattina (21 novembre), inoltre, circa quindici ambulanti non possono più partecipare al mercato settimanale di Piacenza: in seguito alle disposizioni anti-Covid, infatti, l’amministrazione comunale ha sospeso i cosiddetti “spuntisti”, cioè gli operatori non titolari di un posto fisso, che ogni mattina si candidano all’occupazione degli spazi liberi. “E così il mercato – aggiunge Fermi – è ancora più scarno…”.