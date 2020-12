Controlli anti-Covid, la questura: “40 sanzioni, piacentini rispettosi”

“Nella nostra provincia buona parte dei cittadini rispetta le regole anti-contagio”. È il quadro tracciato dalla questura di Piacenza, facendo il punto sulle ultime tre settimane di controlli per il rispetto della normativa Covid. Su un totale di 2.400 persone individuate, 40 di loro sono risultate “fuori legge” per il mancato utilizzo della mascherina o per assembramenti. La polizia, inoltre, ha verificato la posizione di sette esercizi commerciali. Nell’ultimo periodo, la volontà del questore Filippo Guglielmino è stata quella di intensificare ulteriormente i controlli: “Un’attività – hanno sottolineato le forze dell’ordine – volta non tanto a reprimere quanto a sensibilizzare la popolazione”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà