Porta Borghetto, l’assessore: “Sblocco della valorizzazione nel 2021”

“Che fine ha fatto il progetto di valorizzazione di bastione Borghetto?“. Nel consiglio comunale di oggi, Sergio Dagnino (M5s) si è soffermato sulla “necessità di recuperare questo immobile storico, uno dei monumenti più belli della città che versa in una situazione di degrado assoluto. Nel 2016 si parlava di trasformare la struttura in una cittadella della musica, che ne è stato del progetto?”.

Dall’assessore al patrimonio Erika Opizzi è arrivato l’impegno ad accelerare la riqualificazione di bastione Borghetto: “Parliamo di un bene demaniale. La pratica, purtroppo, è stata abbandonata. La proposta di cinque anni fa prevedeva un laboratorio musicale, uno spazio per le esibizioni dal vivo, alcuni locali destinati alla ristorazione e sale polivalenti. Ad oggi, però, i soggetti privati – che si sono aggiudicati il bando di valorizzazione – non hanno presentato alcun progetto formale al Demanio. Per il 2021 l’ufficio comunale ha proprio l’obiettivo di sbloccare la situazione, sollecitando i funzionari statali”.