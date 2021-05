Ladri in azione a Podenzano e Suzzano, un residente li insegue nei campi

Ladri ancora scatenati tra Val Trebbia e Val Nure. Ieri mattina hanno tentato due furti a Podenzano, non riuscendo a entrare in nessuna abitazione e fuggendo mentre stavano già arrivando la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e i carabinieri di San Giorgio.

Ma non si sono arresi e, a pochi chilometri di distanza, precisamente a Suzzano, hanno tentato di colpire in via Battisti, senza riuscire però a portare a termine altri colpi.

Due giovani ragazzi sono stati infatti notati e sono scappati attraverso giardini e poi i campi, inseguiti a un residente e dai carabinieri di Rivergaro che erano in zona.

Quasi certamente ad attenderli c’era un terzo complice, a bordo di una vettura di colore scuro che si è dileguata.

A Niviano a fine aprile si erano contati cinque furti, quattro in abitazioni e uno in una carrozzeria.