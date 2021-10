Arresto presidente Sant’Agata, Pregliasco: “Pubbliche assistenze sane”

“Chiariamioci subito e ripetiamolo cento volte: le Pubbliche assistenze sono sane. A Rivergaro, qualora venissero provate le accuse mosse alla presidente, saremmo in presenza della classica mela marcia in un cesto di mele buone”.

Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’istituto ortopedico “Galeazzi” di Milano, è il presidente nazionale dell’Anpas, l’associazione nazionale delle Pubbliche assistenze. Il caso dell’inchiesta sulla Pubblica assistenza Sant’Agata di Rivergaro (la presidente Katia Sartori agli arresti domiciliari con l’accusa di aver sottratto 100mila euro dalle casse del sodalizio) lo chiama in causa: “Un caso isolato, quello di Rivergaro: il sistema delle Pubbliche è sano. Ma la trasparenza e la passione sono i due elementi che garantiscono la bontà del sistema“.

