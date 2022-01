Tragedia del Trebbia. Fiori e candele sull’argine per ricordare i quattro amici

Si moltiplicano sull’argine del Trebbia nel comune di Calendasco le testimonianze di vicinanza ai familiari delle quattro giovani vittime della tragedia avvenuta lunedì notte in cui hanno perso la vita Elisa Bricchi, il fidanzato Costantino Merli, Domenico Di Canio e William Pagani. Nel luogo in cui è avvenuto l’incidente fatale è incessante il pellegrinaggio di parenti e amici. L’autopsia che aiuterà a chiarire le cause del decesso è in programma la settimana prossima, in seguito arriverà il nulla osta della procura per i funerali. L’ipotesi è quella di una celebrazione in Duomo a Piacenza.

